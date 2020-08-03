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03.08.2020 - 03:16 | | AA

Kenya'da covid-19 vaka sayısı 22 bini aştı

Doğu Afrika ülkelerinden Kenya'da, yeni tip corona virüs (covid-19) tespit edilen kişi sayısı 22 bini geçti.

Kenya'da covid-19 vaka sayısı 22 bini aştı

 

Sağlık Bakanlığı Kabine Sekreteri Mutahi Kagwe, basına yaptığı açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 690 artarak 22 bin 53'e yükseldiğini belirtti.

Kagwe, son 24 saatte 5 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybının 369'a çıktığını kaydederek, iyileşenlerin sayısının da 8 bin 477 olduğunu ifade etti.

Ülkede salgına karşı alınan tedbirlerin uygulanması çağrısında bulunan Kagwe, "Kovid-19 tedbirlerine uymayanlar gerçekten kendilerini riske atıyor. Maalesef son zamanlarda Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden gençlerin sayısı artıyor." dedi.

Kenya'da, Kovid-19 vaka sayısındaki artışa rağmen uluslararası uçuşlar başlatıldı.

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