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04.01.2021 - 14:52 | | AA

Kenya'da okullar 9 ay sonra yeniden açıldı

Afrika ülkesi Kenya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin esnetilmesiyle 9 ay sonra okullarda eğitim yeniden başladı. Bugün başlayan ikinci eğitim-öğretim dönemi, martın sonuna kadar devam edecek.

Kenya'da okullar 9 ay sonra yeniden açıldı

Başkent Nairobi'deki Müslüman Akademi İlköğretim Okulu Müdürü Raşid Abdulrahman, AA muhabirine, öğrencilerin Kovid-19'dan korunması için gereken önlemleri aldıklarını açıkladı.

Abdulrahman, "Sağlık Bakanlığının tüm tedbirlerini yerine getirdik. Okulun gerekli yerlerinde su ve sabun bulunuyor, kapıda da öğrencilerin ateşleri kontrol ediliyor." dedi.

15 MİLYON ÖĞRENCİ OKULA DÖNECEK

Eğitim Kabine Sekreteri George Magoha, Kibera'daki Olimpiyat İlkokulunu ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, aylardır kapalı olan okullara öğrencilerin ilgisinin yoğun olduğunu ve okullara daha fazla sıra sipariş ettiklerini belirtti.

Magoha, 15 milyondan fazla öğrencinin okula döneceğini aktararak "Hükümet, okullarda eğitimin eksiksiz şekilde başlaması için her şeyi planladı." ifadesini kullandı.

Salgın tedbirlerinin esnetilmesiyle 9 ay sonra okullarda eğitim yeniden başlarken, spor, müzik ve drama gibi ders dışındaki tüm etkinlikler ile okullar arası tüm ziyaretler 3 ay süreyle yasaklandı.

Kenya'da 96 bin 802 kişide Kovid-19 tespit edilirken, 1685 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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