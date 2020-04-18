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18.04.2020 - 18:29 | | AA

Kerkük'te sokağa çıkma yasağı ramazana kadar uzatıldı

Irak'ın Kerkük kentinde yeni tip corona virüs (covid-19) önlemleri çerçevesinde uygulanan sokağa çıkma yasağı, 24 Nisan'a uzatıldı.

Kerkük'te sokağa çıkma yasağı ramazana kadar uzatıldı

 

Kovid-19'la mücadele için oluşturulan kriz masası tarafından yapılan açıklamada, tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının ramazan ayının ilk günü olan 24 Nisan Cuma gününe kadar uzatıldığı belirtildi. Bu sürede kentte yaklaşık bir aydan beri başlatılan detaylı temizlik çalışmalarının da devam edeceği aktarıldı. Kentin tüm girişlerinin kapalı kalacağı, sadece gıda malzemeleri taşıyan araçlara izin verileceği kaydedildi.

Kerkük'te Kovid-19'la mücadele için oluşturulan kriz masası, daha önce kentte sokağa çıkma yasağının 19 Nisan'a kadar uzatıldığını duyurmuştu.

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşlar çatılara çıktı!Antalya'da sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinde kalan vatandaşlar, günlerinin çoğunu apartman çatılarında geçirdi. Çatıda müzik dinleyerek oynayan 4 kişi ise ilginç görüntüler oluşturdu.
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