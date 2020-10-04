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04.10.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER

‘Kesin sesinizi’

Kate Middleton’ın dayısı, İngiltere’ye ırkçılık eleştirisinde bulunan Prens Harry ile eşi Meghan’a “Kuklalar, artık susun, konuşmayın” diye seslendi

‘Kesin sesinizi’

Prens Harry ile eşi Meghan Markle, yılbaşında İngiltere kraliyet ailesinden ayrılarak ABD’ye yerleşti. Bir çocuk sahibi çiftin bu ayrılığı kraliyette ve yakınlarında öfkeye neden oldu. Bunun son örneği, Harry ile Meghan’ın Zoom üzerinden paylaştıkları video nedeniyle yaşandı. Çift videoda İngiltere’ye ırkçılık ve sömürge geçmişi nedeniyle eleştiride bulundu.

‘Sevgimizi kaybettin’

Bunun üzerine Harry’nin ağabeyi Prens William’ın eşi Düşes Kate Middleton’ın dayısı, çifte “Kesin sesinizi” diye seslendi. Kuyumcu olan dayı Gary Goldsmith (55), “Dünyada birçok şey olmasına rağmen bu iki kukla hâlâ dikkati çekiyor. Harry sen tüm sevgimizi ve saygımızı kaybettin. Meghan sen de bu kadar hırslı olmayı bırak artık. Şimdi susun, hayatı ve ekonomiyi kurtarmakla meşguluz” dedi.

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