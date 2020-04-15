Kıbrıs Rum kesiminde covid-19 vaka sayısı 700'ü aştı
Kıbrıs Rum kesiminde yeni tip corona virüs (covid) vaka sayısı 715'e ulaştı.
Rum basınında yer alan habere göre, Rum Sağlık Bakanlığı son 24 saate 20 yeni pozitif Kovid-19 vakası tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 715'e yükseldiğini duyurdu.
İlk Kovid-19 vakasının 9 Mart'ta görüldüğü Rum kesiminde 12 kişi virüs sebebiyle yaşamını yitirdi.
KKTC'de 2 yeni vaka
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, yaptığı yazılı açıklamada, KKTC'de 2 yeni vakanın tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 102'ye yükseldiğini duyurdu.
Pilli, her iki vakanın da gözetim altında tutulan kişiler olduğunun altını çizerken bugün 8 hastanın taburcu edildiğini açıkladı.
Bugüne kadar 4 bin 731 test yapıldığını hatırlatan Pilli, toplam 74 hastanın taburcu edildiğini ve 24 hastanın tedavisinin sürdüğünü ifade etti.
KKTC'de ilk Kovid-19 vakası 10 Mart'ta bir Alman turistte görüldü, 2 Alman 2 de KKTC vatandaşı olmak üzere toplam 4 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.