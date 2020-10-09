Kıbrıs Rum Yönetimi’ne hukuk dersi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Türkiye’ye yönelik suçlamalarına tepki göstererek, “Hangi kanunun (Akdeniz’de) Türk faaliyetlerinin yasa dışı olduğunu belirttiğini merak ediyorum. Bu, yalnızca Rumlara ve Avrupa Birliği (AB) içerisinde Rumları destekleyen ülkelerin görüşüne göre...” diye konuştu.

Slovakya’da düzenlenen Bratislava Küresel Güvenlik Forumu’na katılan Çavuşoğlu, “Türkiye’nin Bölgesel ve Küresel Güvenlikteki Rolü” konulu söyleşide açıklamalar yaptı. Bazı ülkelerin, bölgede birçok ülkenin üzerinde hakkı bulunan hidrokarbon rezervlerini ele geçirme çabasında olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, “Türkiye’nin eylemleri çoğu zaman bir seçimden ziyade bir zorunluluktur. Biz bu sorunlarla yüzleşmek zorundayız, bu nedenle biz aktif ve girişimciyiz, tabii bizim insani dış politika perspektifimiz de unutulmamalı” dedi.

İDDİAYA YANIT

Söyleşide Rum Büyükelçisi’nin “Türkiye’nin Akdeniz’de hak ihlallerinde bulunduğu” iddialarına da sert yanıt veren Çavuşoğlu, “Hangi kanunun Türk faaliyetlerinin yasa dışı olduğunu belirttiğini merak ediyorum. Bu, yalnızca Rumlara ve AB içerisinde Rumları destekleyen ülkelerin görüşüne göre. Size bir sorum olacak Sayın Büyükelçi: Kıbrıslı Türklerin de Kıbrıs etrafındaki hidrokarbon kaynaklarda da hakları olduğunu kabul ediyor musunuz? Bunu kabul ediyor musunuz? Sizin adınıza cevaplayayım, lideriniz (Nikos) Anastasiadis bunu kabul ediyor. Neden eşit gelir paylaşımı sağlamıyorsunuz? Kıbrıs Türklerinin istedikleri son derece adil: Eşit gelir paylaşımı ve 2011, 2012 ve 2019’da öneriler sundular. Bunları neden reddettiniz?” ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, Kıbrıs’taki Türk askerleri konusuna da değinerek, şunları söyledi:

“Tüm bu konular Annan Planı çerçevesinde ve Crans Montana’da müzakere edildi. Kıbrıs Türkleri, Türkiye’nin de desteğiyle referandumda Annan Planı’nı desteklediler esasen. Siz neden 2004’te bunu reddettiniz? Neden 2017’de Crans Montana’daki tüm önerileri reddettiniz? Müsaade edin, bu soruya ben yanıt vereyim: Çünkü Kıbrıslı Türklerle hiçbir şeyi paylaşmak istemiyorsunuz. Bunu Anastasiadis söylüyor, liderleriniz bunu söylüyor. Hiçbir şeyi paylaşmak istemiyorsunuz. (Anastasiadis) Kıbrıslı Rumların, Türklerle hastanelerini bile paylaşmak istemediğini söyledi. Bu yüzden bir mutabakata varamıyorlar. Bu yüzden geri adım atmak zorunda kaldı. Yani, siz kendi usulsüzlüklerinize bakın, Kıbrıslı Türklerin haklarına yönelik ihlallerinize. Türkiye Kıbrıs’ta garantörlerden biridir ve Kıbrıslı Türklerin haklarını korumak zorundadır.”

Akdeniz’de Türkiye’nin 2018 yılına kadar sabırla hareket ettiğini kaydeden Çavuşoğlu, Rum Kesimi’nin, Türkiye’nin haklarını ihlal edip, Kıbrıs Türklerini göz ardı ederek, 2003’ten itibaren Mısır, Libya ve İsrail’le anlaşmalar yaptığını, 2011’de sondaj çalışmalarına başladıklarını hatırlattı. Çavuşoğlu, Türkiye’nin Akdeniz’de sondajlara 2018’de başladığına dikkati çekerek, herkesi hakkaniyetli paylaşıma davet ettiklerini ancak sürekli reddedildiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, beraberinde getirdiği “Sevilla Haritası” olarak adlandırılan haritada, Yunanistan’ın Ege Denizi’ndeki iddialarını göstererek, bu haritaya göre Türkiye’ye hiçbir şeyin kalmadığını anlattı. Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan’ın iddialarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu, kabul edilemeyeceğini belirtti.

‘MUTABIK KALDIK’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias’la görüşmesinde, iki ülke arasındaki istikşafi görüşmelerin yapılması konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi. Ev sahipliğini Türkiye’nin yapacağını bildiren Çavuşoğlu, toplantılar için Yunanistan’a tarih önerisinde bulunulacağını vurguladı. Çavuşoğlu diyaloğu sürdürme konusunda da mutabık kaldıklarını belirtti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Dendias’la Maraş’ın kısmi açılmasıyla ilgili de görüştüklerini, tarafların düşüncelerini paylaştığını kaydetti.

Bu arada, Dendias’ın, Çavuşoğlu’na ilk karşılaştıklarında samimi şekilde “Bıyığın hâlâ duruyor mu, yoksa kestin mi?” diye sorması dikkat çekti.