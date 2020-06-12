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12.06.2020 - 16:28 | | DHA

Kıbrıs'ta geçişler kapandı, hasret çeken sınırdaki parka koştu!

Dünyayı etkisi altına alan corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Mart ayından bu yana KKTC'den Güney Kıbrıs'a geçişlerin durdurulması Türk ve Rum toplumunun arasında mağduriyetleri de beraberinde getirdi. Akrabalarından uzak kalan iki toplum Lefkoşa sınırındaki Yiğitler Burcu Park'ında bir araya gelerek tellerin arkasından hasret giderdi.

Kıbrıs'ta geçişler kapandı, hasret çeken sınırdaki parka koştu!
Kıbrıs'ta geçişler kapandı! Tellerin arkasından hasret giderdiler
Kıbrıs'ta geçişler kapandı! Tellerin arkasından hasret giderdiler
Kıbrıs'ta geçişler kapandı! Tellerin arkasından hasret giderdiler
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Mart ayından bu yana corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle KKTC'den Güney Kıbrıs'a geçişlerin durdurulması Türk ve Rum toplumunun arasında mağduriyetleri de beraberinde getirdi. Akrabalarından uzak kalan iki toplum Lefkoşa sınırındaki Yiğitler Burcu Park'ında bir araya gelerek tellerin arkasından hasret giderdi. O anlar Demirören Haber Ajansı'nın kamerasına takıldı. İki ülkeyi ayıran tellere, “sizi özledim” yazan Kıbrıslı Türk ve Rumlar uzun süre karşılıklı şarkılar söyleyip, sohbet etti.

SINIRDAKİ PARKTA ÖZLEM GİDERDİLER

Sınırdaki parka gelerek, Rum Kesimi'ndeki arkadaşıyla hasret gideren bir kişi ise, "corona virüs nedeniyle Güney Kıbrıs'ta arkadaşlarım kaldı, teller ardında iletişim kuruyoruz. Birbirimizi özlüyoruz. Duygulandım, bu anı görünce" dedi. Öte yandan, Kıbrıs'ta kuzey ve güney arasındaki sınır kapılarının 1 Temmuz'da açılması bekleniyor.

 

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