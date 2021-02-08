KİK Genel Sekreteri, Mısır'da Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü

Hacraf ziyaret kapsamında, Cumhurbaşkanı Sisi'nin yanı sıra Dışişleri Bakanı Samih Şukri ve KİK üyesi ülkelerin Kahire'deki büyükelçileriyle görüştü.

Hacraf, Sisi ve Şukri ile gerçekleştirdiği görüşmelerde, KİK'in öncelikleri ve Suudi Arabistan'daki KİK zirvesinde alınan kararlar doğrultusunda ortak çıkarlara hizmet edilmesi konusunu ele aldı.

Mısır Cumhurbaşkanlığının açıklamasında ise Sisi'nin görüşmede, Körfez'in güvenliğinin Mısır'ın ulusal güvenliğinin bir parçası olduğunu vurguladığı belirtildi.

Hacraf, Körfez uzlaşısının ardından çıktığı yurt dışı turunda Mısır'dan önce Ürdün ve Irak'ı ziyaret etmişti.

KÖRFEZ'DE 3,5 YIL SONRA UZLAŞMA

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Krizin sona erdirilmesi için yürütülen çabalar bu yılın başında sonuç vermişti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud da 5 Ocak'ta El-Ula kentinde düzenlenen 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nde, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırıldığını açıklamıştı.