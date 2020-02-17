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17.02.2020 - 17:34 | | AA

Kilisede katliam

Afrika ülkesi Burkina Faso'da bir köy kilisesini hedef alan silahlı saldırıda en az 24 kişi yaşamını yitirdi.

Kilisede katliam

Burkina Faso'da Yagha kentinde bir kiliseye silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırganlar, ülkenin kuzeyindeki Sahel bölgesindeki Yagha'ya bağlı Pansi köyündeki kiliseyi pazar ayini sırasında hedef aldı.

Sahel bölgesi yöneticisi Albay Binbaşı Salfo Kabore yaptığı açıklamada, saldırıda papaz dahil 24 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Yaralanan 18 kişi de tedavi için çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Burkina Faso'nun kuzeyinde 12 Ocak'ta sona eren olağanüstü hal, terörle mücadeleyi güçlendirmek amacıyla 1 yıl daha uzatıldı.

Olağanüstü hal, Burkina Faso'yu oluşturan 13 bölgenin 7'sinde halen uygulanıyor.

Ülkede son 4 yılda terör örgütlerince düzenlenen saldırılarda 700'e yakın insan hayatını kaybetti, en az 270 bin kişi de evlerinden oldu.

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