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12.02.2021 - 11:13 | | AA

Kim, başarısızlık için kabineyi suçladı

Geçen ay beş yıllık kalkınma planının çöktüğünü itiraf eden Kuzey Kore lideri, kabinenin kilit ekonomik alanların planlarının belirlenmesinde öncü bir rol oynamadığını savundu. Kim'e göre, bakanlıklar tarafından hazırlanan rakamlar neredeyse sadece mekanik olarak bir araya toplanıyor.

Kim, başarısızlık için kabineyi suçladı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 2016'da belirlenen 5 yıllık kalkınma planının başarısızlıkla sonuçlanmasından kabineyi sorumlu tuttu.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCKN) haberine göre, Kim, kabinenin "ekonomiyi yöneten kilit kurum" rolünü yerine getiremediğinden yakınarak, "yenilikçi bakış ve net taktikler" olmadan işlevsiz planlar ürettiğini belirtti.

Kim, tarım malzemelerinin sınırlı olması ve olumsuz şartlar göz önüne alındığında kabinenin bu yılki tarımsal üretim hedeflerinin gerçekçi olmayacak bir biçimde yüksek belirlendiğini ifade etti.

Elektrik üretimi için belirlenen hedefin çok düşük olduğunu vurgulayan Kim, meydana gelebilecek eksikliğin kömür madenlerinde ve diğer endüstrilerde çalışmaları durdurabileceğini kaydetti.

Kim, kabinenin, kilit ekonomik alanların planlarının belirlenmesinde öncü bir rol oynamadığını, bakanlıklar tarafından hazırlanan rakamları neredeyse sadece mekanik olarak bir araya topladığını dile getirdi.

Başkent Pyongyang'da 5 yıl aradan sonra 6 Ocak'ta düzenlenen Kore İşçi Partisi Kongresi'nde konuşan Kim, ülkenin neredeyse tüm sektörlerinin ekonomik kalkınma planlarının gerisinde kaldığını belirterek, 2016'da belirlenen 5 yıllık kalkınma planının başarısızlıkla sonuçlandığını itiraf etmişti.

Yönetiminin karşılaştığı zorlukları "şimdiye kadarki en kötü ve beklenmedik" şeklinde yorumlayan Kim, 5 yıllık yeni bir plan çağrısında bulunmuştu.

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