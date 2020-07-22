MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri ‘Kim beni hapsedecek’
ABONE OL
22.07.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER

‘Kim beni hapsedecek’

Dünyaca ünlü rap’çi Kanye West’in kasım ayında ABD’de yapılacak olan başkanlık seçimlerine aday olması, Kim Kardashian ile evliliğinin çatırdamasına neden oldu.

‘Kim beni hapsedecek’

 

Doktorla yanına gelecekmiş

ABD başkanlığına adaylığını koyan ünlü şarkıcı Kanye West, pazar günü Güney Carolina eyaletinde gerçekleştirdiği ilk mitinginden sonra TV yıldızı olan eşi Kim Kardashian’ın kendisini “kilit altına almaya çalıştığını” iddia etti. West, Twitter’da yaptığı paylaşımda “Kim, mitingde çocuğumun hayatını kurtarmak hakkında ağladığım için beni ‘Get Out’ (Kapan) filmindeki gibi kilit altına almak üzere bir doktorla Wyoming eyaletine gelmeye çalıştı” dedi.

Nelson Mandela örneğini verdi

West, başka tweet’ te de Kardashian’ın annesi Kris Jenner’ın “kendisini hastaneye kapatmak istediğini” belirterek “Nelson Mandela gibi kilit altına alınırsam nedenini hepiniz bileceksiniz” dedi. West’in paylaşımlarını kısa süre sonra silmesi dikkat çekerken, aileye yakın bir kaynak Kardashian’ın West’in mitinginde kızları hakkında konuşunca öfkelendiğini ve eşine “Ya başkanlıktan çekilirsin ya da senden boşanırım” dediğini öne sürdü.

KANYE WEST’TEN ŞOK İDDİA:

Kardashian’ın kendini ‘Get Out’ filmindeki beyaz sevgilisinin ailesi tarafından kaçırılan siyahi Chris karakterine benzeten eşinin akıl sağlığı hakkında endişelendiği belirtildi.

Ormanlık alandaki plastik deposunda yangınİstanbul Arnavutköy'de ormanlık alan içinde yer alan plastik malzeme deposu alev alev yandı. İtfaiye ekipleri, yangının ormanlık alana sıçramaması büyük çaba harcadı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Türkiye’ye ilk vaka İtalya’dan geldi

Türkiye’ye ilk vaka İtalya’dan geldi

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Pazar tatili...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Pazar tatili...

Ali Köse- Cübbeli Ahmet Hoca canlı yayında konuştu

Ali Köse- Cübbeli Ahmet Hoca canlı yayında konuştu

Navtex ilanı Yunan ordusunu alarma geçirdi

Navtex ilanı Yunan ordusunu alarma geçirdi

Sıradaki Haber