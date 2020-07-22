‘Kim beni hapsedecek’

Doktorla yanına gelecekmiş

ABD başkanlığına adaylığını koyan ünlü şarkıcı Kanye West, pazar günü Güney Carolina eyaletinde gerçekleştirdiği ilk mitinginden sonra TV yıldızı olan eşi Kim Kardashian’ın kendisini “kilit altına almaya çalıştığını” iddia etti. West, Twitter’da yaptığı paylaşımda “Kim, mitingde çocuğumun hayatını kurtarmak hakkında ağladığım için beni ‘Get Out’ (Kapan) filmindeki gibi kilit altına almak üzere bir doktorla Wyoming eyaletine gelmeye çalıştı” dedi.

Nelson Mandela örneğini verdi

West, başka tweet’ te de Kardashian’ın annesi Kris Jenner’ın “kendisini hastaneye kapatmak istediğini” belirterek “Nelson Mandela gibi kilit altına alınırsam nedenini hepiniz bileceksiniz” dedi. West’in paylaşımlarını kısa süre sonra silmesi dikkat çekerken, aileye yakın bir kaynak Kardashian’ın West’in mitinginde kızları hakkında konuşunca öfkelendiğini ve eşine “Ya başkanlıktan çekilirsin ya da senden boşanırım” dediğini öne sürdü.

KANYE WEST’TEN ŞOK İDDİA:

Kardashian’ın kendini ‘Get Out’ filmindeki beyaz sevgilisinin ailesi tarafından kaçırılan siyahi Chris karakterine benzeten eşinin akıl sağlığı hakkında endişelendiği belirtildi.