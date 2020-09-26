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26.09.2020 - 07:00 |

Kim, Güney Kore’den özür diledi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, önceki gün öldürülen Güney Kore Okyanuslar ve Balıkçılık Bakanlığı görevlisi nedeniyle Seul’den özür diledi.

Kim, Güney Kore’den özür diledi

Kim, Güney Kore Başkanı Moon Jae-in’e mektup göndererek, böyle bir olayın hiç yaşanmamış olması gerektiğini ifade etti. Özür dilediği çok nadir görülen Kim, mesajında Kuzey Kore askerlerince, kara sularına giren Güney Koreli’ye angajman kuralları dahilinde 10 mermi atıldığını, şahsın ölü ele geçirilmesinin ardından cesedin değil, onu taşıyan botun yakıldığını belirtti. Önceki gün Güney Koreli bir görevlinin, devriye gemisinden can yeleğiyle Kuzey Kore’ye kaçtığı anlaşılmıştı. Denizde Kuzey Koreli askerlerce bulunan söz konusu kişinin, vurularak öldürüldüğü ardından da yakıldığı öne sürülmüştü.

 

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