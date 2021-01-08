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08.01.2021 - 16:32 | | AA

Kim, ülkesinin dış dünyayla bağlarını geliştirmek istiyor!

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin dış dünyayla bağlarını büyük ölçüde geliştirme ihtiyacını vurguladı.

Kim, ülkesinin dış dünyayla bağlarını geliştirmek istiyor!

Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) haberinde, başkent Pyongyang'da 5 yıl aradan sonra düzenlenen Kore İşçi Partisi 8. Kongresinin üçüncü oturumunda konuşan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, "ülkenin dış ilişkilerini kapsamlı bir şekilde genişletmek ve geliştirmek gerektiğini" ifade etti.

Güney Kore ile ilişkileri de mevcut durum ve değişen zamanın gerektirdiği şekilde gözden geçirdiğini ifade eden Kim, Gençlik Birliği dahil ülkedeki işçi örgütlerini, görevlerini yerine getirmedikleri iddiasıyla eleştirdi. Kim, Gençlik Birliğinin diğer görevlerinin üzerinde "ideolojik eğitime" öncelik vermesi gerektiğini vurguladı.

Kuzey Kore lideri dün yapılan oturumda da "devletin savunma kabiliyetini daha üst seviyelere" taşıyacağını belirterek ülkesinin ve halkının güvenliğini koruma isteğini dile getirmişti.

Kongrenin açılışında ülkenin neredeyse tüm sektörlerinin ekonomik kalkınma planlarının gerisinde kaldığını belirten Kim, 2016 yılında belirlenen 5 yıllık kalkınma planının başarısızlıkla sonuçlandığını itiraf etmişti.

Yönetiminin karşılaştığı zorlukları "şimdiye kadarki en kötü ve beklenmedik" şeklinde yorumlayan Kim, 5 yıllık yeni bir plan çağrısında bulunmuştu.

Kore İşçi Partisinin en üst düzey karar organı olan Kongre, en son 2016 yılında toplanmıştı.

Devam eden kongrede bugün 37 yaşına giren, doğum günü henüz babasının ve büyükbabasınınki gibi ulusal bayram olarak ilan edilmeyen Kim'in doğum gününün de kutlanacağı bildirildi.

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