Kim'den yeni koronavirüs emri

Yonhap ajansının, Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 25 günün ardından ilk kez iktidardaki Kore İşçi Partisinin politbüro toplantısında kamuoyu karşısına çıktı.

Başkanlığını Kim'in yaptığı toplantıda, Kovid-19 salgınıyla mücadele yapılması gerekenler ve askeri ile ekonomik alanlarda virüsle mücadele tedbirlerinin sıkılaştırılması konuları görüşüldü.

Kim, Kovid-19 salgını nedeniyle yüksek alarmda kalınması, salgınla yoğun mücadele çalışmalarının ilerletilmesi ve devletin güvenliği ile halkın iyiliği için sorumluluğun farkında olunması gerektiğini söyledi.

Kim, Kovid-19 salgını nedeniyle yüksek alarmda kalınması ve salgınla yoğun mücadele çalışmalarının ilerletilmesi gerektiğini söyledi.

Devletin güvenliği ile halkın iyiliği için sorumluluğun farkında olunması gerektiğine işaret eden Kim, Kovid-19'a karşı alınan önlemlerin sıkılaştırılması talimatı verdi.

Kim, en son 22 Ekim'de Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da, 1950-53 Kore Savaşı'na katılan Çinli askerlerin mezarlığını ziyareti esnasında görülmüştü.

Kuzey Kore'de, şimdiye kadar açıklanan herhangi bir Kovid-19 vakası bulunmazken ülkede binlerce kişinin virüsün bulaşmış olma ihtimaline karşı tıbbi gözetim altında tutulduğu iddia edilmişti.

Ülkeye Kaesong'dan temmuzda yasa dışı şekilde girmeye çalışan bir kişinin Kovid-19 şüphesiyle gözaltına alındığı açıklanmış ve ardından şehirde olağanüstü hal ilan edildiği duyurulmuştu.