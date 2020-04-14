Kim’in kız kardeşi yine kilit görevde

Ulusal yasama organı Yüksek Halk Meclisi’nin pazar günkü oturumunda Devlet İşleri Komisyonu’nun 13 üyesinden 5’ini değiştiren Kim, yakın danışmanlarından olan kardeşi Yo-jong’u ise iktidardaki İşçi Partisi’nin Merkez Komite Siyasi Bürosu’nun yedek üyeliğine tekrar atadı. Kim ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Şubat 2019’da Vietnam’da düzenlenen ikinci zirvenin çökmesinin ardından kız kardeşi, bu pozisyondan alınmıştı. Geçen ay kendi adıyla açıklama yayımlamaya başlayan Yo-jong’un bu göreve getirilmesi, “Kuzey hiyerarşisinde yavaş yavaş yükselişinin bir parçası” olarak yorumlandı.