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HaberlerDünya Haberleri ‘Kimin mutasyonlu virüsü daha tehlikeli’ tartışması
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26.12.2020 - 07:00 |

‘Kimin mutasyonlu virüsü daha tehlikeli’ tartışması

Tüm dünyada, yeni tip koronavirüsün mutasyon geçirmiş varyantı nedeniyle panik yaşanırken, İngiltere ile Güney Afrika arasında hangi varyantın daha bulaşıcı ve tehlikeli olduğu konusunda tartışma çıktı.

‘Kimin mutasyonlu virüsü daha tehlikeli’ tartışması

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, çarşamba günü Güney Afrika’dan gelişlere kısıtlama getirildiğini açıklarken, bu ülkedeki varyantın son derece endişe verdiğini, zira İngiltere’de ilk görülen varyanttan daha bulaşıcı olduğunu ve daha fazla mutasyon geçirmiş gözüktüğünü iddia etti. Bu açıklamaya kızan Güney Afrika Sağlık Bakanı Zwelini Mkhize ise, ülkelerinde başetmeye çalıştıkları varyantın İngiltere’dekinden daha bulaşıcı ve tehlikeli olduğu iddiasını reddetti.

Şu an için bu iddiayı destekler nitelikte kanıt olmadığını kaydeden Mkhize, mutasyon geçirmiş virüsün ilk kez Eylül ayında İngiltere’nin güneydoğusundaki Kent’te görüldüğünü söyledi. Mkhize, “Bu, Güney Afrika’daki varyantın gelişmiş gözüktüğü tarihten yaklaşık bir ay öncesine denk geliyor” dedi.

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