‘Kimse dokunulmaz değil’

Bir günde Kovid-19 nedeniyle 16 kişinin öldüğü ülkede vaka sayısı 310 bin 144’e, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 9578’e yükseldi. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, ülkede artan vakaların endişe verici olduğunu söyledi. Hiç kimsenin bu virüse karşı dokunulmazlığı bulunmadığını belirten Spahn, “Sayılar beni çok endişelendiriyor. Gençler, ‘Bize bir şey olmaz’ demesin” dedi. Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler de hijyen ve mesafe kurallarına uymanın önemini bir kez daha vurgulayarak, “Virüsün kontrol dışına çıkması durumunda, günlük 10 binden fazla vaka sayısına ulaşabiliriz” uyarısı yaptı.

40 bin bilgisayar

Öte yandan Almanya’da hükümet, Kovid-19 salgını sırasında devlet memurlarının işe gelmeden evlerinden çalışabilmeleri için 40 binden fazla bilgisayar aldı. Devletin, satın alınan bu bilgisayarlar için 93.5 milyon euro ödediği bildirildi. Bu arada hükümet, salgın sırasında evden çalışmanın güvence altına alınan bir hak olması için yasal düzenleme yapılması konusunda çalışma başlattı.

‘Sessiz bulaş’ uyarısı

İngiltere’nin bazı bölgelerinde gelecek haftanın başında Kovid-19 önlemlerinin sıkılaştırılacağı belirtildi. BBC, hükümetin bölgelerdeki vaka sayısına göre “trafik ışıkları” benzeri üç aşamalı bir plan üzerinde çalıştığını yazdı. Öte yandan İngiltere’deki University College London, nisan-haziran arasında rastgele test yapılan 36 bin kişinin verileri incelendi. Bu örneklemde sadece 115 test pozitif çıkmıştı. Ancak bu pozitif kişilerin yüzde 86.1’i test yaptırdıkları gün Kovid-19’un ana semptomlarının (öksürük, ateş, tat-koku kaybı) hiçbirini göstermiyordu. Araştırma yazarlarından profesör Irene Petersen, “sessiz bulaş” uyarısında bulunarak “Semptomları olan kişilere odaklanılıyor ama asemptomatik (belirtisiz) veya presemptomatik kişilerin tamamını yakalamıyorsanız, salgın patlamalarını kontrolden çıkmadan önce zamanında bastırmak gerçekten çok zor olabilir” dedi.