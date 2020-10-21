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21.10.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Kıran: Rohingya krizi modern çağın trajedisi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Myanmar’daki Müslümanların 50 yılı aşkın süredir acı çektiklerini belirterek, “Rohingya krizi, modern çağın en ağır trajedilerinden biridir” dedi.

Kıran: Rohingya krizi modern çağın trajedisi

“İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Rohingya Bakanlar Komitesi Toplantısı”nda,Myanmar’daki Müslümanların 50 yılı aşkın süredir acı çektiklerine işaret eden Kıran, “Rohingya krizi, modern çağın en ağır trajedilerinden biridir. BM’nin oluşturduğu Bağımsız Soruşturma Komisyonu, Myanmar’da yaşananlarda ‘soykırım niyeti’ olduğunu kayda geçirmiştir” ifadelerini kullandı.

Kıran, Arakan’da insani krizle karşıya olunduğuna dikkati çekerek bunun, bölge ve ötesinde ciddi sonuçları olacağını söyledi. İİT’nin konuyu gündeminde tutması gerektiğine işaret eden Kıran, “Önceliğimiz, Rohingya Müslümanlarının haklı davalarının uluslararası toplumun gündeminde yer almaya devam etmesidir. Bu meseleyi barışçıl yollarla çözmek için Myanmar üzerindeki uluslararası baskıyı korumaya yönelik çabalarımıza devam etmemiz gerekmektedir” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, “İnsanlık Myanmar’daki katliama sessiz kalmıştır” sözünü hatırlatan Kıran, “Bu haksızlığa karşı sessizliğimizi yükseltmeliyiz. İİT bu hususu uluslararası gündemde tutmak için doğru platformdur” diye konuştu.

 

Ada seferlerine fırtına engeliÇanakkale’de, olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada’ya yapılan bazı feribot seferleri iptal edildi.
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