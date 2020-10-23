MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Kısa sürede haberi kaldırdılar! Fransa'da Dağlık Karabağ krizi
ABONE OL
23.10.2020 - 19:31 | | AA

Kısa sürede haberi kaldırdılar! Fransa'da Dağlık Karabağ krizi

Fransa devlet televizyonu TF1’deki Azerbaycan’ın topraklarını kurtarmak için Dağlık Karabağ’da başlattığı operasyona ilişkin tarafsız haber, kısa sürede kaldırıldı.

Kısa sürede haberi kaldırdılar! Fransa'da Dağlık Karabağ krizi

TF1’in internet sitesine dün akşam konulan ve kısa sürede kaldırılan "Dağlık Karabağ: cephe hattında röportaj" adlı yaklaşık 2 dakikalık haberde, Azerbaycan cephe hattından çekilmiş görüntüler yer alıyordu.

Azerbaycan ordusunun ilerleyişini gösteren, Dağlık Karabağ’daki Ermenilerden ‘ayrılıkçı’ olarak bahseden haberde, Ermenistan tarafının köyleri bombalaması sonucu evlerin yıkıldığı, can kayıpları olduğu, çiftlik hayvanlarının öldüğü şeklinde detaylar bulunuyordu.

Kısa sürede haberi kaldırdılar Fransada Dağlık Karabağ krizi

Haberi yapan gazeteciye konuşan Azerbaycanlı bir komutan, morallerinin iyi olduğunu, askeri olarak üstün olduklarını söylüyordu. Bazukalı bir asker de Ermeni tarafının silahlarını bırakıp kaçtığını belirtiyordu. Ellerinde Türk bayrağı dalgalandıran Azerbaycanlılar da verdikleri destekten dolayı Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sevgilerini ifade ediyordu.

Fransa’da daha önce önde gelen bir haber sitesinde bulunan, Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’ı işgal ettiğine dair ifadeler yer alan bir haber de yayınlandıktan kısa süre sonra kaldırılmıştı.

    Genç kıza sokak ortasında bıçaklı saldırıBayrampaşa'da bir saldırgan kaldırımda arkadaşıyla yürüyen genç kızı bıçaklayarak kaçtı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda genç kızın bacağına yedi dikiş atılırken, bıçaklı saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    On Numara'da sonuçlar belli oluyor - 23 Ekim! On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

    On Numara'da sonuçlar belli oluyor - 23 Ekim! On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

    Milyonları ilgilendiriyor! 23 yıl şartı var, ödeme yok...

    Milyonları ilgilendiriyor! 23 yıl şartı var, ödeme yok...

    10 soruda grip aşısı! 5 puanı bulan...

    10 soruda grip aşısı! 5 puanı bulan...

    Son dakika.. MEB duyurdu! Yüz yüze eğitimde 3. aşama uygulama programı 81 ile gönderildi

    Son dakika.. MEB duyurdu! Yüz yüze eğitimde 3. aşama uygulama programı 81 ile gönderildi

    Sıradaki Haber