Kısıtlamalar geri dönüyor

Avrupa kıtasında vakalar artmaya devam ederken başta İtalya, İngiltere ve Almanya da dahil olmak üzere pek çok ülkede ekonomilerine zarar vermesi muhtemel olan bazı katı önlemleri tekrar yürürlüğe koymaya karar verdi. Pandeminin ilk dalgasında en kötü etkilenen Avrupa ülkelerinden biri olan İtalya’da günlük vaka sayısının 5 bini geçmesi ve 31 Mart’tan bu yana yoğun bakıma giren koronavirüs hastalarında en yüksek artışın kaydedilmesinden sonra bu hafta yeni kurallar getirileceği açıklandı. Yeni kısıtlamaların barların dışında alkol tüketme yasağı,özel partilere yasak veya katılımcı sayısında bir sınırlama, spor etkinliklerinde seyirci yasağını içermesi bekleniyor.

Barlar kapanıyor

İngiltere’de ise “Yerel Kovid Alarm Seviyeleri” olarak bilinen sistemle bölgeler, orta, yüksek ve çok yüksek olarak risk seviyesine göre sınıflandırılacak. Birinci alarm seviyesindeki bölgelerde halihazırda ülkede uygulanan kurallar geçerli olurken, üçüncü alarm seviyesindeki yerlerde barların kapanması, şehir dışına çıkma yasağı gibi katı kurallar uygulanacak. Vaka sayısını sabit tutan ancak tatil sezonunun etkisiyle virüsü daha fazla kontrol edemeyen Yunanistan’da da çeşitli bölgelerde restoranlar, müzeler ve arkeolojik sit alanlarında izin verilen insan sayısına yeni kısıtlamalar getirilecek. Günlük vaka sayısı 2 bini geçen Almanya’da her 100 bin kişide 50’den fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü bölge sayısı 28’den 33’e çıktı. Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde ve Münih’te ise yeni kısıtlamalar uygulanmaya başladı. Öte yandan, salgında alarm seviyesini yükselten Güney Kore’de de toplu taşıma araçlarında ve kamusal alanlarda maske takmak zorunlu hale getirildi.

30 saniyede sonuç veren test yolda

Hindistan ve İsrail, 30 saniye içinde sonuç veren hızlı koronavirüs testi geliştirdiklerini açıkladı. İsrail’in Hindistan Büyükelçisi Ron Malka, haber ajansı PTI’ye yaptığı açıklamada, hastanın sadece bir tüpe üflemesiyle çalışan testin birkaç gün içerisinde piyasaya sunulmaya hazır hale getirileceğini duyurdu. Malka, Hindistan Savunma Araştırma ve Geliştirme Teşkilatı ve İsrail Savunma Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü tarafından geliştirilen testin piyasaya çıkacak olmasını “Bütün dünya için iyi bir haber” olarak tanımladı. Numune, laboratuvara gönderme maliyeti olmadan teslim edildiğinden uygulanması da çok ucuz olan testin havayolları, yolcu gemileri, oteller, restoranlar ve alışveriş merkezleri gibi yerlerde kullanıma uygun olduğu belirtildi.