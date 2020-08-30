30.08.2020 - 07:00 |
Kısıtlamalara karşı Berlin sokağa çıktı
Almanya’nın başkenti Berlin’de dün koronavirüs kısıtlamalarına karşı düzenlenen gösteriye tahmini 22 bin kişinin katıldığı açıklandı.
Yoğun önlemler alan polisin bazı göstericilere müdahalede bulunduğu belirtilirken, genel olarak sosyal mesafe kuralına uyulmadığı gözlemlendi. Berlin polisi, göstericilerin mesafelerini koruma ve maske takma emirlerine uymamasından birkaç saat sonra eylem için toplanan kalabalığı dağıttı. Öte yandan, dünkü gösteri daha önce Berlin Eyaleti İçişleri Bakanlığı tarafından yasaklanmasına rağmen Berlin idare mahkemesi protestocuların lehine karar vererek eylemin gerçekleşmesini sağlamıştı. Mahkeme gösterinin arifesinde, organizatörlerin sosyal mesafe kurallarını “kasten göz ardı edeceğine ve halk sağlığını tehlikeye atacağına” dair hiçbir gösterge olmadığını söyleyerek gösterinin gerçekleştirilmesi kararını vermişti
Bakan Selçuk, 'uzaktan eğitim' ile ilgili soruları cevapladıMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Uzaktan eğitimi duymayan yok ancak az da olsa denemeyenler mevcut. Bu yüzden uzaktan eğitime gereken özeni gösterelim, diyorum. dedi. Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, uzaktan eğitime ilişkin 'Hocam Bir Dakika, Bir Sorum Var.' başlığıyla hazırlanan 5 adet video paylaştı. Selçuk videolarda, öğrenciler ve velilerinin sorduğu soruları cevapladı. Bakan Selçuk, 'uzaktan eğitimle ilgili herkes bilgi sahibi mi', 'okullarda hijyen kuralları nasıl uygulanacak', 'canlı sınıf nedir, neden önemlidir', 'veli olarak biz sürece nasıl destek verebiliriz', 'internet erişimi olmayan çocuklarımız için neler yapıldı' sorularını yanıtladı.