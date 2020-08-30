Kısıtlamalara karşı Berlin sokağa çıktı

Yoğun önlemler alan polisin bazı göstericilere müdahalede bulunduğu belirtilirken, genel olarak sosyal mesafe kuralına uyulmadığı gözlemlendi. Berlin polisi, göstericilerin mesafelerini koruma ve maske takma emirlerine uymamasından birkaç saat sonra eylem için toplanan kalabalığı dağıttı. Öte yandan, dünkü gösteri daha önce Berlin Eyaleti İçişleri Bakanlığı tarafından yasaklanmasına rağmen Berlin idare mahkemesi protestocuların lehine karar vererek eylemin gerçekleşmesini sağlamıştı. Mahkeme gösterinin arifesinde, organizatörlerin sosyal mesafe kurallarını “kasten göz ardı edeceğine ve halk sağlığını tehlikeye atacağına” dair hiçbir gösterge olmadığını söyleyerek gösterinin gerçekleştirilmesi kararını vermişti