Kısıtlamalara uymayan Rum milletvekiline 300 euro para cezası

Milletvekili Zaharias Kulias, Rum polisi tarafından 25 Nisan tarihinde Larnaka’daki bir kebapçıda tespit edildi. Rum milletvekili, polis tarafından kısıtlamalara uymadığı konusunda uyarıldı. Polis, milletvekiline kısıtlamalara uymadığı gerekçesiyle 300 euro para cezası kesti.