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28.04.2020 - 14:43 | | DHA

Kısıtlamalara uymayan Rum milletvekiline 300 euro para cezası

Güney Kıbrıs'ta muhalefet DİKO partisi Milletvekili Zaharias Kulias, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle uygulanan kısıtlamalara uymadığı için 300 euro para cezasına çarptırıldı.

Kısıtlamalara uymayan Rum milletvekiline 300 euro para cezası

Milletvekili Zaharias Kulias, Rum polisi tarafından 25 Nisan tarihinde Larnaka’daki bir kebapçıda tespit edildi. Rum milletvekili, polis tarafından kısıtlamalara uymadığı konusunda uyarıldı. Polis, milletvekiline kısıtlamalara uymadığı gerekçesiyle 300 euro para cezası kesti.

92 yaşındaki Asyalı adama ırkçı saldırı! Corona virüs...Kanada'nın Vancouver kentinde 92 yaşındaki demans hastası Asyalı adam, koronavirüs salgının nedeniyle markette ırkçı saldırıya uğradı. Markettin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, market müşterisi tarafından önce sözlü tacize uğrayan yaşlı adam daha sonra marketten dışarı atıldı.
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