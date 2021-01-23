Kitapları çıkmadan tükendi

“The Hill We Climb” (Tırmandığımız Tepe) adlı şiirini okuduktan sonra 22 yaşındaki Gorman’ın Instagram’daki takipçi sayısı 20 binden yaklaşık 3 milyona, Twitter’daki takipçi sayısı da 90 binden 1.3 milyona çıktı. Birçok kişinin gözyaşları içinde dinlediğini söylediği şiirinde “birlik ve beraberlik” temasını işleyen Gorman’ın eylül ayında satışa çıkacak iki kitabı da şimdiden Amazon’da ilk iki sıraya yerleşti. Gorman, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, kendisinin şiir ödülü kazanarak törene çıkma hakkı kazandığını belirtirken, ülkede kendisi gibi birçok genç şair olduğunu ifade etti. Harvard Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun olan ve 2036’da başkanlığa adaylığını koyacağını söyleyen Gorman, ABD’de bir yemin töreninde şiir okuyan en genç şair oldu.