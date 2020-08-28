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28.08.2020 - 07:00 |

Kızının adını tırnağına çizdi

Şarkıcı Katy Perry ve aktör Orlando Bloom’un ilk bebeği dünyaya geldi.

Kızının adını tırnağına çizdi

Ünlü çift bir kız çocuk sahibi oldu. Çiftin, Daisy Dove (Papatya Güvercin) adını verdiği kızlarının doğumunu, ikisinin de iyi niyet elçisi olarak görev yaptığı UNICEF, Instagram hesabından duyurdu. Bu duyuru, dünyanın dört bir yanındaki anne adayları ve yeni doğan bebekler için bir yardım kampanyasının da ilk adımı oldu. Fotoğrafta, Perry’nin kızının adını verdiği çiçeğin desenini ojeyle tırnağına çizdiği dikkatlerden kaçmadı.

Ambulasın içinde öldürüldüAdana’nın Ceyhan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken bir kişide hastaneye getirildiği ambulansın içinde öldürüldü.
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