KKTC Başbakanı Tatar: Türkiye sadece bölgenin değil, dünyanın lider ülkesi

Tatar, Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye’nin ilan ettiği NAVTEX’in haklı bir adım olduğunu söyleyen Tatar, “Türkiye, sadece bölgenin değil dünyanın lider ülkelerinden birisidir" dedi.

Tatar şöyle devam etti:

"Rum-Yunan ikilisinin zaman zaman yaptıkları şımarıklıklara biz alışmış vaziyetteyiz. Türkiye'nin KKTC ve son dönemde Libya ile yaptığı anlaşmadan dolayı Doğu Akdeniz'deki ezber bozulmuştur. Rum-Yunan ikilisinin kendilerine göre düzenlediği haritaların artık bir geçerliliği yoktur. Bizim haritalarımız daha fazla geçerlidir. Biz bu bölgedeki petrol ve doğalgaz araştırmaları meselelerinde Türkiye ile beraber hareket etmekteyiz."