KKTC Başbakanı Tatar’dan "Kapalı Maraş" açıklaması

Kıbrıs'ta 1974'ten beri kapalı 'Hayalet Şehir' olarak bilinen Kapalı Maraş'ın sivil yaşama açılması için son aşamaya yaklaşıldığı ifade edilirken, KKTC Başbakanı Ersin Tatar'dan yeni açıklama geldi. Kapalı Maraş'ın açılmasıyla ilgili önemli bir yol kat edildiğini kaydeden Tatar, "Maraş mümkün olan en kısa sürede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti idaresinde 1974 öncesi yasal hak sahiplerine, sakinlerine açılacak" dedi.

"HAK SAHİPLERİNE AÇILACAK"

"Bu aşama aşama olacak elbette çünkü koskoca bir bölgeyi birden bire ve bir bütün olarak layıkıyla açmak kolay değildir" diyen KKTC Başbakanı Tatar, Kapalı Maraş'ın açılması yönünde Başbakanlık’taki çalışmaları daha da yoğunlaştırdıklarını, Dışişleri Bakanlığının da bir çalışması olduğunu söyledi.

MARAŞ'I İNSANLIĞA KAZANDIRACAĞIZ

Kapalı Maraş'ın açılmasına yönelik çalışmaların Türkiye ile de tam uyum içerisinde devam ettiğine işaret eden Tatar, "Dünyaya, ilgililere, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne de konuyu anlatarak bir açılım yapacağız. 46 yıldır kapalı olan bir kenti, insanlığa, ülkemize, Kıbrıs’a kazandıracağız. Bunun hem siyasi hem de sosyo-ekonomik yararları olacağı nettir. Kıbrıs konusu, ekonomik durumumuz bu açılımla başka bir noktaya doğru ilerleyecektir inancındayım" dedi.