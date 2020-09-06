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06.09.2020 - 15:00 |

KKTC Başbakanı’ndan 'Akdeniz Fırtınası' açıklaması

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Güvenlik Komutanlığı'nın katılımıyla gerçekleştirilen "Akdeniz Fırtınası" tatbikatı ile ilgili açıklamalarda bulunarak, "Bizler, barıştan, uzlaşmadan, dostluktan yanayız ama hakkımızı, hukukumuzu korumakta da kararlıyız" dedi.

KKTC Başbakanı’ndan 'Akdeniz Fırtınası' açıklaması

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Güvenlik Komutanlığı'nın katılımıyla gerçekleştirilen "Akdeniz Fırtınası" tatbikatı ile ilgili açıklamalarda bulundu. "Bizler, barıştan, uzlaşmadan, dostluktan yanayız ama hakkımızı, hukukumuzu korumakta da kararlıyız" diyen Tatar, "Tatbikata katılan tüm askerlerimize, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'na, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na üstün başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

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