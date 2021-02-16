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16.02.2021 - 23:47 | | AA

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile telefonda görüştü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile telefonda görüştü.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile telefonda görüştü

 

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar'ı arayan Borrell, 19 Şubat'ta Ada'ya yapacağı ziyareti 4-5 Mart 2021'e erteledikleri bilgisini iletti. 

Görüşmede, güncel konular ele alındı, karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu. 

Rum basınında yer alan habere göre, Borrell, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lider Nikos Anastasiadis ile de telefonda görüştü. 

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