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10.03.2020 - 20:59 | | AA

KKTC Sağlık Bakanı: 141 Alman turist, ülkelerine gidecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, koronavirüs tespit edilen Alman turistin kocası ve yakın temasta bulunan 4 kişinin tedbir amaçlı karantinaya alındığını açıkladı. Bakan Pilli, Almanya'da gelen 141 turistin ise yarın uçakla ülkelerine gönderileceğini bildirdi.

KKTC Sağlık Bakanı: 141 Alman turist, ülkelerine gidecek

 

KKTC'de Almanya'dan gelen 141 kişilik turist kafilesindeki bir kişide koronavirüs tespit edilmesi ile ilgili sağlık Bakanı Ali Pilli açıklama yaptı. Alman turistlerin kaldığı 3 otelin kontrol altında olduğunu kaydeden Bakan Pilli, "Alman hastanın kocası ve yakın temasta olan toplam 4 kişi karantinaya alındı. Bulgu yok. Sadece temas olduğu için karantinaya alındı" bilgisini paylaştı. Pilli, turistlerin konakladığı otellerin ise dezenfekte edileceğini söyledi. 

BAŞBAKAN YARDIMCISI DEVREDE

Vatandaşların panik yapmaması gerektiğini belirten Bakan Billi, "Hijyen şartlarını uygulasın. Başbakan Yardımcımız ve Dışişleri Bakanımız Alman Elçiliği ile temastadır. Almanyadan bir uçak gelip Alman turistleri alacak" diye konuştu.

Bu arada Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Almanya'nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi ile Alman turistlerin durumu hakkında görüştü.

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