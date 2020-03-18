18.03.2020 - 00:19 | | AA
KKTC'de corona virüs vaka sayısı 20'ye yükseldi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, gözetim altında tutulan 13 Alman turistte yeni tip corona virüs (covid-19) görüldüğünü ve vaka sayısının 20'ye yükseldiğini açıkladı.
Bakan Pilli, KKTC'de ilk vakanın görüldüğü Alman turistin en yakınındaki gruptan 39 kişiye test yapıldığını ve 13'ünün pozitif çıktığını söyledi.
KKTC'de daha önce 5 turist ve 2 KKTC vatandaşında covid-19 tespit edilmişti.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Sağlık Bakanlığı ise ülkede 3 yeni Kovid-19 vakasının görüldüğünü açıkladı.
Böylece Kıbrıs Rum kesiminde, 2'si İngiliz üslerinde olmak üzere vaka sayısı 51'e yükseldi.
Sağlık Bakanı Koca'dan corona virüs açıklaması: Türkiye'de ilk ölüm gerçekleştiSağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim. Kendisi 89 yaşındaydı, virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı." ifadelerini kullandı. Bakan Koca, Türkiye'deki toplam vaka sayısının 98'e yükseldiğini açıkladı.