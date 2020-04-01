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01.04.2020 - 14:25 | | DHA

KKTC’de corona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 2’ye yükseldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) corona virüsü (covid-19) nedeniyle ölüm sayısı 2'ye yükseldi.

KKTC’de corona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 2’ye yükseldi

KKTC'de Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren 83 yaşındaki Alman kadın turist Lieselotte Hosh bugün yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Hosh'un diyabet hastalığı ve hipertansiyonu da olduğu belirtildi. KKTC'de geçtiğimiz hafta bir Alman turist koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Sıfır araç aldı, 3 ayda başına gelmeyen kalmadıDenizli’de engelli kızının arabaları çok sevmesinden dolayı emeklilik parasıyla sıfır araç alan vatandaş, üste üste çıkan arızalar sebebiyle zor durumda kaldı. Yaklaşık 3 aydır tamir için servise gidip gelerek mağdur olan talihsiz vatandaş, “Emekli oldum, emeklilik parasıyla birlikte sıfır araba aldım. Arızalar çıktı, bayi bunları gidermeye çalıştı. Burada olmadı İzmir’e gittim. İzmir’de hatanın birisi giderildi ama başka bir hata başladı. Sürekli başım ağrımaya başladı” dedi.
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