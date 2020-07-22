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22.07.2020 - 18:41 | | AA

KKTC'de son 24 saatte 5 covid-19 vakası görüldü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede 5 yeni tip corona virüs (covid-19) vakasının görüldüğünü ve toplam vaka sayısının 130'a yükseldiğini bildirdi.

KKTC'de son 24 saatte 5 covid-19 vakası görüldü

 

Pilli, yaptığı yazılı açıklamada, son 24 saatte 1142 test yapıldığını belirterek, 5 yeni vaka saptandığını ve toplam vaka sayısının 130'a ulaştığını duyurdu.

Pozitif vakalardan birisinin hava yoluyla, diğer 4 vakanın ise gemi yoluyla KKTC'ye geldiğini ifade eden Pilli, yeni vakaların Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisine başlandığı bilgisini paylaştı.

Sağlık Bakanlığı ekiplerince temaslı takiplerinin de yapıldığını aktaran Pilli, maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasının önemine işaret etti.

KKTC'de ilk Kovid-19 vakası 10 Mart'ta bir Alman turistte görülürken, virüs nedeniyle 4 kişi yaşamını yitirdi.

Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı sonrası açıklamaMilli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. MGK sonrası yayımlanan bildiride, Türkiye'nin her türlü zorbalığa karşı Libya halkının yanında yer almayı sürdüreceği vurgulandı. Ayrıca bildiride 'Kıbrıs'taki Türk toplumunun mevcudiyeti ile haklarını görmezden gelen ülkelerin ve aktörlerin, Ada'da barış ve istikrar ortamına zarar verebilecek girişimlerine hiçbir suretle müsaade edilmeyeceğinin altı çizilmiş, Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan hak, alaka ve menfaatlerimizin korunması konusundaki kati kararlılığımız vurgulanmıştır' denildi.
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