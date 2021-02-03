KKTC'de son 24 saatte 71 yeni koronavirüs vakası görüldü

Pilli, yaptığı yazılı açıklamada, son 24 saatte 4 bin 954 test yapıldığını, 62'si yerel, 71 pozitif vakaya rastlandığını ve 21 kişinin taburcu edildiğini belirtti.

Vakalardan iki kişinin deniz yoluyla KKTC'ye geldiğini aktaran Pilli, 7 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu sürede gözetim altında bulunduklarını kaydetti.

Pilli, vakalardan 10 kişinin Lefkoşa, 45 kişinin Girne, 7 kişinin Mağusa, iki kişinin İskele, 4 kişinin Güzelyurt ve bir kişinin Lefke Bölgesi'nden olduğu ve toplam vaka sayısının 2 bin 504'e yükseldiği bilgisini paylaştı.

Bakan Pilli, 567 kişinin Kovid-19 tedavisinin devam ettiğini, yoğun bakımda ise 10 hastanın bulunduğunu ifade etti.

385 bin civarında nüfusu bulunan KKTC'de virüs nedeniyle 14 kişi yaşamını yitirdi.

Rum kesiminde 139 yeni vaka

Kıbrıs Rum kesiminde, son 24 saatte 139 yeni vaka tespit edilirken, bir kişi yaşamını yitirdi.

Rum basınındaki habere göre, Rum Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 28 bin 569 test yapıldığını ve 139 yeni vakaya rastlandığını duyurdu.

900 bin civarında nüfusa sahip Rum kesiminde virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 203'e, vaka sayısı 31 bin 263'e yükseldi.