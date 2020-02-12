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12.02.2020 - 18:15 | | AA

'Koalisyona Merkel'le girdik, onunla da çıkacağız'

Almanya'da hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Genel Sekreteri Lars Klingbeil, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileriyle girdikleri koalisyona sadece Şansölye Angela Merkel'in başbakanlığında devam edeceklerini söyledi.

'Koalisyona Merkel'le girdik, onunla da çıkacağız'

 

Klingbeil, "Redaktionsnetzwerk" adlı gazeteciler ağına yaptığı açıklamada, CDU/CSU ile koalisyon hükümetini sürdürmek istediklerini belirtti.

Mevcut hükümetin 2021'in sonbaharına kadar seçildiğini hatırlatan Klingbeil, "Şu anda başbakan Angela Merkel. Onunla koalisyona girdik, onunla da çıkacağız." dedi.

Klingbeil, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer'in genel başkanlıktan ayrılacağını açıklamasının koalisyon çalışmalarını etkilemeyeceğini kaydetti.

Kramp-Karrenbauer, pazartesi günü yapılan CDU Yönetim Kurulunda sürpriz şekilde partisinin başbakan adayı olmayacağını ve başbakan adayı belirlenmesinden sonra genel başkanlıktan da ayrılacağını duyurmuştu.

Kamuoyunda da Kramp-Karrenbauer'in bu açıklamasından sonra CDU'da yönetim boşluğu oluşabileceği ve federal hükümetin de bundan etkilenebileceği endişesi dile getirilmişti.

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