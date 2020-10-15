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15.10.2020 - 15:21 | | İHA

Kocası tarafından tuvalete hapsedilen kadın 1.5 yıl sonra kurtarıldı

Hindistan'ın Haryana eyaletinde Çarşamba günü kurtarılan bir kadının 1.5 yıldan fazladır kocası tarafından tuvalete kilitlenmiş durumda olduğu tespit edildi.

Kocası tarafından tuvalete hapsedilen kadın 1.5 yıl sonra kurtarıldı

Ulusal Suç Kayıt Bürosu (NCRB) verilerine göre Hindistan'da kadınlara yönelik şiddet olaylarının en çok kaydedildiği üç eyalet arasında bulunan Haryana'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Eyalette geçtiğimiz Çarşamba günü polis tarafından kurtarılan 35 yaşındaki bir kadının kocası tarafından 1.5 yıl önce tuvalete hapsedildiği ortaya çıktı. Kadın Koruma ve Çocuk Evlilikleri Yasağı Görevlisi Rajni Gupta yaptığı açıklamada, "Onu tuvaletin içinde kilitli bulduk.

Soruşturma sırasında son 1.5 yıldır insanlık dışı koşullarda yaşamaya zorlandığı tespit edildi. Kendisine uygun yiyecek ve içme suyu bile verilmemiş" dedi.
Kadının kocası Naresh yaptığı açıklamada kendisini savunarak, "zihinsel problemleri" olduğunu iddia etti. Kadını kurtaranlar ise böyle bir durumun tespit edilmediğini belirtti. Polis Müdürü Surender Dahiya, Hindistan Ceza Kanunu'nun 498A (aile içi şiddet) ve 342 maddeleri uyarınca sanık aleyhine dava açıldığını duyurdu.

17 yıldır evli olan çiftin 3 çocuk sahibi olduğu belirtildi.

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