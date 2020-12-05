Kokain uçağına operasyonda çatışma çıktı

Orta Amerika ülkesi Honduras'ta silahlı kuvvetlerin, kokain taşıyan çift motorlu bir uçağa düzenlediği operasyonda, 1 kişi öldü.

Yerel basında çıkan habere göre, Venezuela'dan geldiği ileri sürülen uçak, başkent Tegucigalpa'da inmesinin ardından silahlı kuvvetler, kokain yüklü uçağa operasyon yaptı.

Yetkililer, uçağın Birleşmiş Milletlere (BM) ait yardım kuruluşunun renkleriyle boyandığını ve uçaktakilerin, geçen ay ülkeyi vuran Lota ve Eta kasırgasında mağdur olanlara insani yardım taşıdığını iddia ederek, kokaini gizlemeye çalıştığını söyledi.

Operasyon sırasında çıkan çatışmada, bir kişi öldürüldü, bir asker de ayağından yaralandı. Uçakta kaç kişinin bulunduğuna dair yetkililerden herhangi bir açıklama yapılmadı.

Uçakta yapılan aramalarda, ilaç paketlerinin arasında gizlenmiş halde 40 kilo kokain bulundu.

Ülkede yıl başından bu yana uçak ve teknelere yapılan operasyonlarda 2 bin 930 kilo kokain ele geçirildi.