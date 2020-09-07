Kolombiya Hakkında Bilgiler; Kolombiya Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Kolombiya, 1810 yılında İspanyol sömürgesiyken bağımsızlığını ilan etmiştir. Kolombiya bayrağı da 1861 yılında belirlenmiş ve göndere asılmıştır. Sarı, mavi ve kırmızı renklerden oluşan bayrak ilk olarak Venezuela için tasarlanmıştır. Bayrağın yatay olarak yarısını sarı, diğer yarısını da mavi ve kırmızı renkler oluşturuyor. Ülkenin en büyük iki kenti Bogota ve Medellin’dir.



Kolombiya Nerededir?



Kolombiya, Güney Amerika'nın kuzeybatı bölümünde yer alıyor. Kuzeybatısında Panama, kuzeyinde Karayip Denizi, doğusunda Venezuela ve Brezilya, güneyinde Ekvador ve Peru, batısında Büyük Okyanus ile çevrilidir.



Ülkenin yüzölçümü 1.141.748 km2'dir. Yüzölçümüne göre Güney Amerika’nın en büyük, dünyanın da 26 en büyük ülkesidir. Kolombiya, sıcak iklim kuşağında yer alıyor. İklimi bölgelere göre çeşitlilik göstermekle birlikte, vadilerde tropik, yüksek kesimlerde ise ılıman iklim özellikleri görülüyor. Dağların doruklarında ise her zaman kar vardır. Ülke topraklarının yarıya yakını sık ormanlarla kaplıdır.



Kolombiya; Andino, Costa Notre, Orinoquia, Pacifica, Amazonia ve Colombian Island adıyla 6 bölgeye ayrılmıştır. Andino Bölgesi, ülkenin hem en büyük iki kentine ve geniş milli parklara sahiptir. Costa Notre, doğa sporları için idealdir. Orinoquia, sık ormanları ve ıslak arazisiyle en az turist çeken bölgedir. Amazonia bölgesi, ünlü Amazon ormanıyla kaplıdır. Dalgıçların ilgi duyduğu bölge ise Colombian Island’tır.



Kolombiya Nüfusu Ne Kadardır?



Kolombiya’nın 2020 yılının ilk yarısı itibariyle nüfusu 50.882.891 kişidir. Bu nüfusuyla dünyanın 27. büyük ülkesidir. Yıllık nüfus değişim oranı %1,08’dir. Kilometrekare başına düşen kişi sayısı da 46’dır. Ülkede ortalama yaşam süresi 75,9’dur.



Nüfusun; %84’ü Mestizo (İspanyol-Yerli melez topluluğu), ’u Afro-Kolombiyalı, %3’ü Amerikalı-Hintli ve %3’ü diğer milletlerden oluşuyor. Nüfus yoğunluğu daha ziyade Bogota (8 milyon), Medellin (2,5 milyon), Cali (1,4 milyon) ve Barranquilla (1,3 milyon) şehirlerinde toplanmıştır.



Kolombiya Başkenti Neresidir?



Kolombiya’nın başkenti Bogota şehridir. Andino Bölgesinde yer alıyor ve ülkenin en büyük ve en kalabalık kentidir. Rakımı dolayısıyla dünyanın üçüncü yüksek şehridir. Bogota, üniversiteleri, tarihi ve kültürel yapısıyla ülkenin iktisadi ve kültür merkezidir.



İspanyol izlerini yansıtan La Candelaria, spor, doğa, eğlence ve sanatsal aktivitelerin merkezi El Salitre ile şehrin yeni yapılanan modern bölgesi Chapinero şehrin ilgi gören yerleridir.



Bolivar Meydanı, Ulusal Polis Müzesi, Monserrate Tepesi, Zona-T Bölgesi, Botreo ve Altın Müzeleri gezilecek yerler arasındadır.



Bogota’da havaalanı bulunuyor. İstanbul’dan 14 saatlik bir uçuşla bu şehre gelebiliyorsunuz. Şehir yüksek rakımından dolayı yılın her zamanı serin ve zaman zaman yağmurludur.



Kolombiya Para Birimi Nedir?



Kolombiya’nın ulusal para birimi Kolombiya Pesosudur (COP). Bir Kolombiya Pesosu 0,0020 Türk Lirasına eşittir. Kolombiya yükselen bir ekonomiye sahiptir. Kişi başı yıllık milli gelir 14.500 Amerikan dolarıdır.



Kolombiya Resmi Dili Nedir?



Kolombiya yüzyıllar boyu İspanyol sömürgesinde kaldığı için resmi dil İspanyolcayı kullanıyorlar. Nüfusun %99,2’si İspanyolca dilini konuşuyor. Ülkede birçok yerel halk bulunduğundan, İspanyolca dışında 65 Amerindian, 2 Creole ve Rom dilleri de konuşuluyor. San Andres, Providencia ve Santa Catalina adalarında İngilizce de resmi statüye sahiptir.



Kolombiya ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?



Kolombiya ile Türkiye arasında “-8” saat farkı bulunuyor. Kolombiya, Türkiye’ye göre daha doğuda kaldığı için Türkiye’den sekiz saat daha geridedir. Buna göre Kolombiya’da saatler 01.00’ı gösterdiğinde Türkiye’de saat 09.00’dır.