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03.06.2020 - 01:52 | | AA

Kolombiya son dakika duyurdu: Corona virüs'ten ölenlerin sayısı 1000'i aştı

Yeni tip corona virüs salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 1009'a yükseldi.

Kolombiya son dakika duyurdu: Corona virüs'ten ölenlerin sayısı 1000'i aştı

Kolombiya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 40 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece ülke genelinde Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 1009'a, vaka sayısı da 1340 artarak 31 bin 833'e ulaştı.

Sağlığına kavuşanların sayısı da toplam 11 bin 142 oldu.

Mısır'da Kovid-19'a yakalanan Türk aile ambulans uçakla Türkiye'ye getirildiMısır'da yeni tip corona virüse (Kovid-19) yakalanan Türk vatandaşları Kader ve Veli Biçer çifti ile çocukları, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.Kovid-19 testi pozitif çıkan 38 yaşındaki Kader Biçer ile koronavirüs semptomları gösteren eşi Veli ve çocukları Ensar (18), Ebrar (12) ile Erva Biçer'i (4) taşıyan Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçak, Kahire Uluslararası Havalimanı'ndan Tekirdağ'daki Çorlu Atatürk Havalimanı'na indi.
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