Kolombiya vatandaşlarını Wuhan'dan çıkaramadı

Kolombiya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çin'de yeni tip koronavirüs salgınının etkili olduğu Vuhan kentinde yaşayan ve nakilleri hava yolu ile mümkün olmayan 14 Kolombiyalıdan, öncelikle 5'inin kara yolu ile tahliyesinin şimdilik yapılamayacağı duyuruldu.

Açıklamada, Wuhan'ın karantinaya alınmayan komşu eyaletine kara yolu ile yapılacak tahliyeye Çin'in henüz izin vermediği bilgisi paylaşıldı.

Kolombiya'nın Çinli otoritelerle temasları sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, öncelikle 5, daha sonra tüm Kolombiyalıları çıkarmak için "dost ülkelerin desteği ile muhtemel bir hava yolu tahliyesi" ihtimali de dahil bütün alternatiflerin değerlendirildiği vurgulandı.

Wuhan'dan çıkarılmayı bekleyen Kolombiyalılar, geçen hafta ülke basınında yer alan ve devletin yalnızca 7 kişiyi hava yoluyla tahliye edebileceği belirtilen haberlerle Kolombiya'da gündeme gelmişti.

Konsolosluğun, Kolombiyalılarla ilk etapta hava yoluyla tahliye edilecek 7 kişiyi belirlemek için yazılı temas kurması, sosyal ve geleneksel medyada "Kolombiyalılar kurayla kurtarılacak" yorumlarına neden olmuştu.

Tartışmalar üzerine açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, tüm Kolombiyalıların Vuhan'dan çıkarılacağını fakat başka Latin Amerika ülkeleriyle sağlanan ortak lojistik gereği yalnızca 7 kişinin hava yoluyla kalanların ise kara yoluyla tahliye edileceğini duyurmuştu.