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18.03.2020 - 19:18 | | AA

Kolombiya'da corona virüs nedeniyle acil durum ilan edildi

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) "pandemi" ilan ettiği yeni tip corona virüsün (covid-19) yayılmasına karşı Kolombiya'da ulusal acil durum ilan edildi.

Kolombiya'da corona virüs nedeniyle acil durum ilan edildi

 

Ülke basınındaki haberlere göre, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, ulusa sesleniş konuşmasında, "Ülkedeki halkın hayatını olumsuz etkileyen koronavirüs salgınıyla mücadele etmek için ulusal acil durum ilan ettik." dedi.

Ülkenin karşı karşıya kaldığı istisnai koşullar göz önüne alındığından en büyük riskin yaşlılar olduğunu belirten Duque, "İlk önlem olarak 70 yaşın üstündekiler 20 Mart'tan 31 Mayıs'a kadar zorunlu olarak izolasyonda kalacak." ifadesini kullandı.

Nüfusu 48 milyonu aşan Kolombiya'da 93 kişide Kovid-19 görüldü.

Karantinadan kaçan kişi kısa sürede yakalandıSivas'ta ateş ve öksürük nedeniyle hastaneye başvurduktan sonra Almanya'dan geldiğini söyleyen U.G. (33), Sivas Numune Hastanesi'nde karantina altına alındı. Görevlileri atlatarak hastaneden kaçan U.G., kısa sürede polis tarafından yakalanarak tekrar karantinaya alındı.
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