27.02.2020 - 12:50 | | İHA
Kolombiya’da facia! Toprak kayması sebebiyle 8 kişi öldü
Kolombiya’da iki farklı bölgede şiddetli yağışların yol açtığı toprak kayması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.
Kolombiya’nın Caldas bölgesindeki Chinchin ilçesinde şiddetli yağışlar sonucu toprak kayması meydana geldi. Bir evin tamamen toprak altında kaldığı felaket sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada 2 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.
Santander bölgesindeki Piedecuesta kasabasında meydana gelen toprak kaymasında ise 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Sivil savunma ekipleri 8 aylık bir bebeği çamurla kaplı enkazın altından çıkararak hastaneye kaldırdı. Arama kurtarma ekiplerinin kayıp olduğu bildirilen 12 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Bakan Akar'dan flaş İdlib açıklamasıMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar Akar, "Rusya ile görüşmeler devam ediyor, umutluyuz, taraflar çözüm için gayret gösteriyor" dedi. (Rus heyetle görüşmeler ile gili olarak Bakan Akar, "Bir noktaya kadar geldi olaylar. Bugün yarın bunun sonuçları belli olacak. Buna göre tavrımızı ortaya koyacağız" açıklamasını yaptı.