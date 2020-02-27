Kolombiya’da facia! Toprak kayması sebebiyle 8 kişi öldü

Kolombiya’nın Caldas bölgesindeki Chinchin ilçesinde şiddetli yağışlar sonucu toprak kayması meydana geldi. Bir evin tamamen toprak altında kaldığı felaket sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada 2 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.



Santander bölgesindeki Piedecuesta kasabasında meydana gelen toprak kaymasında ise 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Sivil savunma ekipleri 8 aylık bir bebeği çamurla kaplı enkazın altından çıkararak hastaneye kaldırdı. Arama kurtarma ekiplerinin kayıp olduğu bildirilen 12 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.