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06.03.2020 - 23:58 | | AA

Kolombiya'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Güney Amerika ülkesi Kolombiya’da bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Kolombiya'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi

 

Kolombiya Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkeye bir süre önce İtalya’nın Milano kentinden gelen ve hastalık belirtileriyle sağlık kuruluşunda tedavi altına alınan 19 yaşındaki bir Kolombiyalıda Kovid-19 tespit edildiği kaydedildi.

Bogota Büyükşehir Belediye Başkanı Claudia Lopez de sosyal medya hesabından açıklama yaparak, hastanın 2 Mart’ta kentteki hastanelerden Santafe Vakfında tedavi altına alındığı bilgisini paylaştı.

Planlanan önlemlerin alındığını ve bu yönde hareket edeceklerini vurgulayan Lopez, Kolombiyalılardan panik yapmamalarını istedi.

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