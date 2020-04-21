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21.04.2020 - 19:57 | | AA

Kolombiya'da karantina süresi 11 Mayıs'a kadar uzatıldı

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 189 kişinin öldüğü, vaka sayısının 3 bin 977'e yükseldiği Kolombiya'da karantina süresi, ülke genelinde 11 Mayıs'a kadar uzatıldı.

Kolombiya'da karantina süresi 11 Mayıs'a kadar uzatıldı

Devlet Başkanı Ivan Duque, düzenlediği basın toplantısında, ülkede 27 Nisan'da sona erdirilmesi planlanan karantinanın 11 Mayıs'a kadar uzatıldığını açıkladı.

İnşaat ve imalat sektörlerinin açılmasına şartlı izin verileceğini belirten Duque, ulusal ve uluslararası uçuşların ise mayıs sonuna kadar yapılmayacağını bildirdi.

Devlet Başkanı Duque, genel karantina uygulamasıyla Kolombiya halkının sağlığının korunması, gıda talebinin ve ilaçlara ulaşımının garanti altına alınmasının amaçlandığını vurguladı.

Niyetlerinin kimseyi eve hapsetmek olmadığını belirten Duque, "Bu, özgürlük ya da eve hapsetme meselesi değildir. Sorumluluğumuz sizin yaşamınızı ve sağlığınızı korumaktır. Bu durumun yoksulluğa ve ekonomik durgunluğa sebep olmaması için önlemlerimizi alacağız." ifadelerini kullandı.

Üniversiteler ve okullar kapalı kalmaya devam edecek

Duque, karantinanın uygulanması için halka dayanışma çağrısında bulunarak salgınla mücadele tedbirleri kapsamında okul, üniversite, bar ve restoranların da bu süreçte kapalı olacağını söyledi.

Öte yandan Ulusal Sağlık Enstitüsü (INS) verilerine göre, ülkede salgının başlangıcından bu yana 167 doktorda Kovid-19'a rastlandı, bunlardan 4'ü hayatını kaybetti.

Ülkede daha önce 13 Nisan'da bitirilmesi planlanan karantina 27 Nisan'a kadar uzatılmıştı.

 

Corona virüste son durumFahrettin Koca, Türkiye'nin corona virüs tablosunu paylaştı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 119 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 2 bin 259 olduğunu açıkladı. Son 24 saatte 1488 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 14 bin 918 oldu.
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