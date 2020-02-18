Kolombiya'da minibüste patlama

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da seyir halindeki bir minibüste patlama meydana geldi.

Yerel basındaki haberlere göre, ülkenin güneybatısındaki Pasto'dan Cali şehrine giden bir minibüs Cauca kırsalında seyir halindeyken infilak etti.

Minibüsteki yedi kişiden kurtulan olmazken, patlama nedeniyle yakınlardaki iki araçta bulunan bazı kişiler de yaralandı.

Yerel basına açıklama yapan General Jorge Isaacs Hoyos Rojas, olay yerindeki incelemenin devam ettiğini fakat patlamanın bir terör saldırısı olmadığının bilindiğini duyurdu.