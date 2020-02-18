18.02.2020 - 09:37 | | AA
Kolombiya'da minibüste patlama
Kırsal alanda seyir halindeyken infilak eden minibüsteki yedi kişinin hepsi öldü, yetkililer patlamanın bir terör saldırısı olmadığını belirtiyor.
Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da seyir halindeki bir minibüste patlama meydana geldi.
Yerel basındaki haberlere göre, ülkenin güneybatısındaki Pasto'dan Cali şehrine giden bir minibüs Cauca kırsalında seyir halindeyken infilak etti.
Minibüsteki yedi kişiden kurtulan olmazken, patlama nedeniyle yakınlardaki iki araçta bulunan bazı kişiler de yaralandı.
Yerel basına açıklama yapan General Jorge Isaacs Hoyos Rojas, olay yerindeki incelemenin devam ettiğini fakat patlamanın bir terör saldırısı olmadığının bilindiğini duyurdu.
Dev opersayon başladıİzmir merkezli 43 ilde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik 101'i muvazzaf, 157 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Adalet Bakanlığı'ndaki FETÖ mahrem yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında, 33'ü aktif çalışan 71 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.