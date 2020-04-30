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30.04.2020 - 22:57 | | AA

Kolombiya'da yerli halk liderine suikast

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da yerli halk liderlerinden Alvaro Narvaez ve bazı aile üyeleri düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybetti.

Kolombiya'da yerli halk liderine suikast

 

Yerel basında çıkan haberlere göre, El Vado Topluluğu Konsey Başkanı Narvaez, Kolombiya'nın güneybatısında yer alan Cauaca eyaletinde kimliği belirlenemeyen kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

Saldırıda Narvaez ile eşi, oğlu ve torunu olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan 17 yaşındaki diğer oğlu hastaneye kaldırıldı.

Cauca Valisi Elias Larrahondo, basına yaptığı açıklamada, "Pandemi nedeniye yaşadığımız sıkıntılara ek olarak silahlı çatışmalar tırmanıyor. Toplum liderlerinin güvenliğinin artırılmasını ve bölgemize yatırım yapılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bölgede geçen hafta sonu Narvaez ailesine mensup 4 kişi daha öldürülmüştü.

Ülkede Kasım 2016'da FARC ile devlet arasında imzalanan "barış anlaşması"ndan bu yana yerli toplulukların haklarını savunan halk liderleriyle aktivistler suikastların hedefi oluyor.

Ülkedeki cinayet ve saldırıları protesto etmek amacıyla çeşitli kesimlerin katılımıyla geçen yıl temmuz ayında 110 şehirde gösteriler düzenlenmişti.

Eniştesini sırtından bıçakladı,Adıyaman'da boşanma aşamasındaki eşiyle konuşmak için buluşan Bilal Uyanık, kayınbiraderi Adem Sincar tarafından sırtından bıçaklanarak yaralandı.Olay, akşam saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hatice Uyanık beraberinde kardeşi Adem Sincar ile boşanma aşamasında olduğu eşi Bilal Uyanıkın yanına konuşmaya gitti. Hatice ve Bilal Uyanık çifti konuştuğu sırada Adem Sincar belindeki bıçağı çekerek eniştesini sırtından bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Bilal Uyanık, çevredekilerin ihbarı ile olay yerine sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
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