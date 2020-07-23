Koltuktan eden ilişki

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, bir bakanlık çalışanıyla ilişkisi olduğu ortaya çıkan, evli ve üç çocuk babası Göçmen Bakanı Iain Lees Galloway’ı görevden aldı. Başbakan Ardern, başbakanlığın internet sayfasından yaptığı açıklamada, Bakan Lees Galloway ile gerçekleştirdiği görüşmede personeliyle ilişkisi olduğu iddialarını kabul eden Galloway’ın görevden alındığını kaydetti.



Başbakana ihbar mail’i

Bakanın personeliyle ilişkisi olduğu bilgisinin Yeni Zelanda’da ana muhalefetteki Ulusal Parti lideri Judith Collins tarafından kendisine mail ile bildirildiğini belirten Ardern, “Bakanla oturdum, ona bir dizi soru ve iddiayı sordum. Daha önce ofisinde ve bakanlığa bağlı ajanslardan birinde çalışan personelle ilişkisi olduğunu doğruladı” ifadelerini kullandı.











Ardern: Yetkisini amacının dışında kullandı



Sorumluluk alanlarında çalışma standardı ve kültürü oluşturmakla görevli bakanın, bu sorumluğunu yerine getirmeyerek yetkisini amacının dışında kullandığını ve bu yüzden görevden alındığını ifade eden Başbakan Ardern, “Bir bakan olarak davranışları, ona olan güvenimi kaybetmeme yol açtı. Bakan eylemlerinin sorumluğunu ve aldığım kararı kabul etti. Ayrıca bir sonraki seçimde aday olmamaya karar verdi” bilgisini paylaştı.



Bakan Galloway özür diledi



Yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Ardern’in verdiği kararı kabul ettiğini ve herkesten özür dilediğini belirten Bakan Galloway, “Görevimde tamamen uygunsuz davrandım ve bakan olarak göreve devam edemezdim. Ailemden onları hayal kırıklığına uğrattığım için özür dilerim. Ayrıca eylemlerimden zarar gören herkesten özür diliyorum” dedi. Galloway’in yerine atama yapıldı.