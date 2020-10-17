Komplo teorileri sonucu etkiler mi?

Trump’ın açıklamalarında en dikkat çekici nokta ise ABD Başkanı’nın “QAnon” isimli komplo teorisi oluşumunu onaylamadığını söylemekten kaçınması oldu. Trump, “QAnon” isimli komplo teorisi oluşumunu onaylamadığını açıklayıp açıklamayacağına ilişkin soruyu “Onların hakkında hiçbir şey bilmiyorum” diyerek geçiştirdi. Trump, daha sonra “QAnon”ın pedofiliye karşı savaşan bir oluşum olarak tanıdığını savundu.

Komplo teorileri ABD’de son dönemde yeniden gündemde. Gerçeklere dayanmayan bu teorilerin özellikle sosyal medyada yayılarak seçim sonucunu etkilemesinden endişe ediliyor. Facebook, Twitter ve Youtube gibi sosyal medya devleri komplo teorilerine karşı önlem aldıklarını açıklasalar da, bu teorilerin yayılımını tam olarak engellemek imkansız. Son olarak YouTube, ‘QAnon’ komplo teorisiyle ilintili içeriklere karşı sert adımlar atacağını, sitesinde nefret ve tacize izin vermeyeceğini söyledi.

‘QAnon’ nedir?

QAnon, ABD’de internet ortamında en fazla yayılan komplo teorisi olmayı sürdürüyor. QAnon hareketi ABD Başkanı Donald Trump’ın, “Şeytan’a tapan pedofil bir elit kesime karşı mücadele ettiğini” öne sürüyor. Giderek ana akımı da etkileyen QAnon, sosyal medyada çok geniş kesimlere hitap eder hale geldi. Teori Demokrat Partili siyasetçilerin çocukların kanından elde edilen hormonlarla kendilerini tedavi ettirdiğini savunuyor. QAnon hareketine mensup kişiler, Hillary Clinton ile çevresindekilerin Washington’daki bir pizza restorandan pedofil çetesi işlettiğine dair kanıtlanmamış iddiaları da dolaşıma sokmuştu. Bunun üzerine bazı kişiler pizzacılara baskın düzenlemişti. ABD’de QAnon teorisine inanan çok insan var.