Komşu ülkesi Çin! 6 haftadır corona virüs vakası görülmedi

Vietnam Kovid-19 Önleme ve Kontrol Komitesinden yapılan açıklamada, 97 milyon nüfuslu ülkede şimdiye kadar Kovid-19 kaynaklı ölüm yaşanmadığı belirtildi.

Vietnam'da altı haftadır yurt içi kaynaklı Kovid-19 vakası da görülmediği vurgulanan açıklamada, şimdiye kadar ülkede görülen 327 vakanın 278'inin iyileştiği kaydedildi.

Vietnam'da üç haftalık kısıtlamanın ardından nisan sonunda sosyal mesafe kuralları kaldırılmış, okullar ve iş yerleri yeniden açılmıştı.

Myanmar'da vaka sayılarında artış

Myanmar Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada Hindistan'dan gelen ve 21 gündür karantinada olan 17 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, vaka sayısının 224'e yükseldiği kaydedildi.