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30.05.2020 - 18:53 | | AA

Komşu ülkesi Çin! 6 haftadır corona virüs vakası görülmedi

Vietnam'da altı haftadır yurt içi kaynaklı yeni tip coronavirüs (Covid-19) vakası görülmediği bildirildi.

Komşu ülkesi Çin! 6 haftadır corona virüs vakası görülmedi

Vietnam Kovid-19 Önleme ve Kontrol Komitesinden yapılan açıklamada, 97 milyon nüfuslu ülkede şimdiye kadar Kovid-19 kaynaklı ölüm yaşanmadığı belirtildi.

Vietnam'da altı haftadır yurt içi kaynaklı Kovid-19 vakası da görülmediği vurgulanan açıklamada, şimdiye kadar ülkede görülen 327 vakanın 278'inin iyileştiği kaydedildi.

Vietnam'da üç haftalık kısıtlamanın ardından nisan sonunda sosyal mesafe kuralları kaldırılmış, okullar ve iş yerleri yeniden açılmıştı.

Myanmar'da vaka sayılarında artış

Myanmar Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada Hindistan'dan gelen ve 21 gündür karantinada olan 17 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, vaka sayısının 224'e yükseldiği kaydedildi.

Yeşilköy ve Hadımköy Hastaneleri yarın hizmete açılacakYeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı yerleşkesine inşa edilen Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ile restore edilerek yeniden hizmete alınan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi yarın yapılacak törenin ardından açılacak.
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