Komşular arasında ‘otopark’ krizi!

Euronews’un aktardığı habere göre, Fransa’nın koronavirüs önlemleri kapsamında kayak pistlerini kapatmasıyla iki ülke sınırındaki Les Tuffes kayak merkezindeki otoparkın kullanım dışı kalması, İsviçre’deki kayakseverleri mağdur etti. Kayak merkezlerinin açık olduğu İsviçre’de Les Tuffes’in karşı yamacında yer alan La Dole kayak merkezine gelenlerin söz konusu otoparkı kullanması zorunlu olduğundan, yeni bir kriz çıktı. İsviçre’nin Nyon kenti Turizm Müdürü Gerard Produit, “Fransızların, İsviçrelilerin kendi ülkelerinde kayak yapmalarını engellemelerini anlamıyorum. Bu tek taraflı bir karar. İki ülkenin siyaseti bizi rehin aldı” diyerek duruma tepki gösterdi. Fransa’daki Jura Bölgesi Valiliği ise otoparkın, kamu sağlığını tehlikeye atacağı gerekçesiyle geçici olarak kapatıldığını açıkladı.