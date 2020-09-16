Komşu’ya koşulsuz diyalog çağrısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz’de Yunanistan’a ön koşulsuz diyalog çağrısında bulunarak, “Aslında hangi yoldan gideceğimize dair tercih, ne Türkiye ne Fransa ne de bir başkasının, Yunanistan’ın değerli liderlerinin ve halkınındır” mesajını verdi. Yunan gazetesi “Kathimerini” için eş zamanlı makaleler kaleme alan Çavuşoğlu ve Yunan mevkidaşı Nikos Dendias, iki ülke arasında “makale diplomasisini” başlattı.

Çavuşoğlu, “Doğu Akdeniz’de Önceliğimiz Ön Koşulsuz Diplomasi” başlıklı yazısında, “Hangi yoldan gidileceğine dair tercihin Yunan liderlerinde olduğu” vurgusunu yaptı.

Diyalog ve müzakerelerin, gerçekten de uluslararası hukukta deniz sınırı meselelerini ele almak için ilk ve en önemli araç olduğunu belirten Çavuşoğlu, “Bu nedenle, Yunanistan’ın Türkiye ile tüm diyalog kanallarını ön koşul olmaksızın yeniden canlandırmasını bekliyoruz. Ön koşullar karşı ön koşullar doğurur (inanın, biz de kendi açımızdan epeyce ön koşulla gelebiliriz) ve bu yüzden bunlar, iki komşu arasında müzakere fırsatı aramak için iyi bir yol değildir” uyarısını yaptı.

Çavuşoğlu, her krizin fırsatlar barındırdığı ve barış içerisinde ilerlemek için bu fırsatı değerlendirmeleri gerektiğine dikkati çekerek, makalesini şöyle tamamladı: “Her müzakere sürecinin karşılıklı ‘al-ver’e yol açacağı da açıktır. Diğer seçenekse, sorunları halının altına süpürmek ve ortadan kalkmalarını veya başkalarının bunları sizin için çözmesini ummaktır. Bununla birlikte, sorunlar kendiliğinden kaybolmak bir yana, zaman geçtikçe daha da karmaşıklaşır. Gelecek kuşaklara bir barış ve güvenlik mirası bırakmak için güçlü, etkili ve akılcı liderliğe ihtiyaç duyuyoruz. Bu, Türk tarafında mevcuttur. Bugün yaptıklarımız sadece bugünü değil, yarını da belirleyecek ve sizler de çok iyi biliyorsunuz ki Türkiye, Yunanistan’ın tercih edeceği yoldan ilerleyebilir. Aslında hangi yoldan gideceğimize dair tercih, ne Türkiye ne Fransa ne de bir başkasının, Yunanistan’ın değerli liderlerinin ve halkınındır.”

Çavuşoğlu, dün ayrıca videokonferans yoluyla katıldığı Dünya Ekonomik Forumu Küresel Eylem Grubu üçüncü toplantısında Türkiye’nin Kovid-19 salgını sırasındaki uluslararası çalışmalara katkılarını paylaştı. l ATİNA AA